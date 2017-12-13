Астрономы предупредили о сильной магнитной буре 18 декабря

Ближайшая магнитная буря обеспокоит землян 18 декабря, предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

По прогнозам ученых, в ближайшую декаду солнечная активность будет находиться на низком уровне, а магнитное поле колебаться от спокойного до слабовозмущенного. Единственный день, когда возможны периоды малой магнитной бури, это 18 декабря. Следующие возмущенные периоды ожидаются только в конце месяца.

Согласно наблюдениям медиков, во время геомагнитных возмущений у большинства метеозависимых людей ухудшается самочувствие. В такие дни и вполне здоровые граждане могут испытывать вялость и усталость. Специалисты рекомендуют внимательней относится к своему здоровью в это время — стараться избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок.