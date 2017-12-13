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КГИОП потребовал возбудить уголовное дело по факту вандализма в Исаакие

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© Фото: Наталья Глебова / страница «ВКонтакте»

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Специалисты комитета считают, что вандал должен возместить стоимость восстановительных работ.

В отношении вандала, изуродовавшего витражи и двери Исаакиевского собора, потребовали возбудить уголовное дело. Соответствующее заявление комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры направил в прокуратуру и УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга.

Днем ранее специалисты КГИОП провели осмотр памятника, в ходе которого выяснилось, что малая дверь Восточного фасада имеет механические повреждения, а мраморная облицовка проема имеет сколы. Кроме того, эксперты увидели разбитое стекло за решеткой рисунка «чешуя», а также след удара и трещину на нижнем левом стекле витража Восточного фасада.

Согласно закону, злоумышленнику, повредившему Исаакий, грозит до трех лет лишения свободы по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Вместе с тем он будет обязан выплатить денежный штраф, в который включат стоимость восстановительных работ.

Инцидент с вандалом случился вечером 11 декабря. Бывший невролог из Купчино перелез через ограду и начал колотить двери и витражи собора металлической палкой. Все действия мужчины сопровождались криками, что за вратами скрывается «очаг зла» и что всем надо срочно идти «этим руслом».

Злоумышленника задержали сотрудники собственной безопасности Исаакия, которые передали дебошира полицейским. В свою очередь правоохранители направили неадекватного мужчину, назвавшего их «слугами демонов», в психиатрическую клинику.

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