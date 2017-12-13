Facebook начал блокировать ссылки на Telegraph

Facebook начал блокировать публикации со ссылками на сервис Telegraph, принадлежащий основателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову, сообщает издание The Village.

При отправке личных сообщений со ссылкой на сервис социальная сеть пишет, что домен telegra.ph «зарегистрирован системой безопасности как небезопасный». Посты и публикации, содержащие ссылку, маркируются Facebook как спам.

Дуров запустил Telegraph в ноябре 2016 года. В данном сервисе можно публиковать анонимные заметки с фото и видео без регистрации, а также делиться ссылками на тексты.