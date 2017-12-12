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КГИОП возмутился «реставрацией» барельефа с русалками на Садовой

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© Фото: пресс-служба КГИОП

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Неизвестные «работники» покрыли голову ундины неопределенным раствором.

Вид отремонтированного барельефа с русалками, украшающего дом 25 по Садовой улице, шокировал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

По словам специалистов, вечером 11 декабря неизвестные «отремонтировали» ундину, покрыв ее голову неопределенным раствором. Исправить работу «мастеров» еще возможно, однако потребуется расчистка и проведение реставрационных работ по согласованной методике.

Еще в октябре вандалы разбили одно из женских лиц, украшающих первый этаж дома.  За два месяца повреждения только увеличились, скульптура могла обрушиться на тротуар. Однако никаких экстренных мер КГИОП не принял. 

Данное здание находится в собственности различных организаций. Очевидно, что непрофессиональный ремонт в ожидании официального мог сделать кто-то из них.

Комитет по контролю за памятниками намерен разослать инициативные задания каждому из пользователей домом, где потребует у них устранить повреждения в соответствии с заданием ведомства и согласованной документацией.

КГИОП также направил заявление в УМВД России по Центральному району - разбираться в случившемся и искать «мастеров» будет полиция.

Здание «Дома Николаевых» является выявленным объектом культурного наследия. Оно было возведено в XVIII веке и неоднократно перестраивалось. В 1903 году на нем появились знаменитые барельефы с русалками, за чью сохранность сейчас борется комитет.

Фото: пресс-служба КГИОП

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