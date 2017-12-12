Невролог из Купчино бил витражи и изгонял бесов из Исаакия

Мужчина из Купчино бил витражи и изгонял бесов из Исаакиевского собора. Служба безопасности Исаакия наткнулась на петербуржца вечером 11 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на дежурную часть УМВД по Адмиралтейскому району.

Неадекватный мужчина бил витражи и колотил в дверь здания металлической палкой, а потом начал кричать охранникам, что за вратами скрывается «очаг зла» и что всем надо срочно идти «этим руслом».

Злоумышленника удалось скрутить и передать полицейским, которые отвезли задержанного в территориальный отдел полиции, где последний продолжил буйствовать и кричать, что правоохранители помешали ему изгнать бесов из собора, а раз они препятствовали его деятельности, то сами являются слугами «исчадий ада».

Мужчину решили передать медиками, которые поместили «борца с демонами» в психиатрическую клинику. Вскоре выяснилось, что 32-летний мужчина имеет прямую связь с медициной. В прошлом он успешно работал неврологом в Купчино.