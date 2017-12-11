У Новой Голландии появится благоустроенная набережная

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы развития пешеходных пространств в Адмиралтейском районе. Приоритетные проекты, среди которых набережная Адмиралтейского канала, должны реализованы до 2020 года. На данный момент в Смольном рассматривают два варианта развития территории у Новой Голландии, где должны появится парковка и благоустроенная набережная, оформленная цветами.

Сама концепция пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов Петербурга была одобрена 7 ноября на совещании с участием губернатора Георгия Полтавченко. По ее итогам была сформирована дорожная карта развития пешеходных пространств. Приоритетными в документе стали Васильевский остров и «Морской фасад», набережная реки Карповки, а также Большой проспект Петроградской стороны.