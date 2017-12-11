В Петербурге зафиксировали первый случай «свиного гриппа»

В Петербурге зафиксирован первый подтвержденный случай «свиного гриппа» в этом сезоне. Об этом сообщила Городская инфекционная больница имени Боткина.

Тем не менее, медики отмечают снижение числа заболеваний гриппом и ОРВИ. За прошедшие семь дней были госпитализированы 178 пациентов. Неделей ранее этот показатель превышал 200 человек.

Согласно данным городского управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и иными сезонными инфекциями находится сейчас на неэпидемическом уровне. По данным ведомства, на данный момент прививки от гриппа сделали почти 50% петербуржцев.