Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Моя история, наверное, не совсем типична. Если точнее, то необычна в ней мотивация. Итак, зачем же мне Форекс? Я маркетолог, точнее директор по маркетингу. Женат, двое детей. Зарплата – приличная. Близких друзей – немного, трое, но проверенные, дружим с первого класса. По профессии они «финики» - финансовые директора, при этом они еще и трейдеры. Каждый своим долгом не преминул уговорить и меня «вступить в клуб реальных пацанов». Долгое время я сопротивлялся уговорам из серии «начни, попробуй, мы подскажем»… Все-таки образование у меня не финансовое, специальных знаний нет, рынок – специфический. Но вода и камень точит. Решился. С чего начинал, сколько зарабатываю, какие суммы инвестировал, об этом и рассказываю.

Валютный, и вообще финансовый рынок, как оказалось, очень демократичны по возможностям доступа. Это и привлекает огромное число участников во всем мире. Сразу скажу, чтобы учиться работе на рынке, не нужно вообще никаких денег. Хороший брокер предоставляет возможность торговать на демо-счете. Это настоящий рабочий терминал с графиками, на котором указываются цены и все условия реальных инвестиций. Но средства – виртуальные, нет риска потерь. Можно даже порадовать себя, открыв счет, например, на пять млн долларов. Но по совету друзей, а теперь исходя из собственного опыта, советую на демо-счете брать ту сумму средств, с которой потом предполагаете работать реально.

Закономерный вопрос, а сколько нужно денег для работы? Это зависит от ваших целей и опыта. Если только начинаете осваивать реальную торговлю, то ставьте цель сформировать свою надежную систему, стратегию работы, приносящую прибыль. На этом этапе нет необходимости в очень большом депозите. Но чтобы иметь запас прочности при сделках, лучше иметь на счете по крайней мере 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов. Для начала работы, открытия счета минимальная сумма может быть и меньше, например, тысяча долларов. Но если у вас, скажем, тысяча долларов, то получается, что при торговле будет задействована очень большая доля депозита. А для ограничения рисков рекомендуется направлять на сделки не более 10-15% депозита. Это повышает устойчивость работы. Поэтому лучше иметь объем средств побольше.

Комфортным уровнем считается примерно 600 тыс. рублей или 10 тыс. долларов. Такая сумма дает возможность маневра, использования разных инструментов рынка. Кроме того, при таком условии соблюдается требование к снижению рисков. Например, при депозите десять тыс. долларов вы принимаете решение направлять в рынок не более 10%. Можно вложить при этом сумму в два-три инструмента, например, в евро, японскую йену и еще немножко в нефть. Все это будет балансировать, снижать риски. Если по какому-то из них цена пойдет не так, как предполагали, то другие могут выправить положение, и в целом будет прибыль. При депозите в 300 тыс. рублей или пять тыс. долларов, маневрировать гораздо труднее, потому что средств меньше.

Далее, много зависит от того, какие цели вы ставите перед своей работой на валютном рынке. Если у вас появляется опыт стабильной прибыльной торговли на протяжении полугода-года, вы уже можете определить, какой примерно процент прибыли вы можете получать в среднем в месяц. Хорошо даже, если вы закончите год с итогом 25-30% годовых, то есть 2-2,5% в месяц. Это уже в несколько раз выше, чем банковский вклад. Неплохим результатом у трейдеров считается 5-10% в месяц. Заметьте, не годовой процент, а именно в месяц. Это достижимо при грамотном, не рискованном подходе к работе, при использовании надежной торговой системы, которую осваивает для себя каждый трейдер при обучении и практике.

Безусловно, нужно учитывать, что инвестиции на валютном рынке имеют риски, как и любые инвестиции и вообще как любая предпринимательская деятельность. Можно ли снизить риски? Можно! Большинство приходят на форекс без нужных знаний, подготовки, опыта. Поэтому и теряют. Есть специализированные школы и курсы форекс для разного уровня подготовки, от нуля до профессионалов. Причем основы знаний, достаточные для общего понимания трейдинга, – бесплатны. Первое условие для получения прибыли – обучение, практика, подготовка, пока не станет получаться, пока не увидите положительные результаты. Мне для этого понадобилось три месяца, но это индивидуально. Ведь валютный рынок не хаотичен, как многие думают, это не гадание, не рулетка, не казино. Если знать и соблюдать его закономерности, то вероятность получения прибыли многократно возрастает.

Так что теперь я в «клубе и в теме», испытываю драйв от разработки стратегии, удовольствие от торговли, ну и прибыль, которую трачу на хобби, без ущерба для семейного бюджета.