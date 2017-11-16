Мединскому предложили выслать интеллигенцию «за черту оседлости»

Министру культуры Владимиру Мединскому предложили выслать «иностранных агентов» из числа творческой интеллигенции «за черту оседлости». С таким предложением выступил один из слушателей после лекции на Культурном форуме.

«Недавно Райкин (Константин, режиссер – «Санкт-Петербург.ру») заявил, что министерство культуры, которое его финансирует, еще имеет наглость проверять. Скажите, нужна какая-то помощь общественности?.. Сейчас начала работать комиссия по суверенитету России. И теперь у нас "иностранные агенты" не только НКО, но и СМИ будут ими признаваться. Не кажется ли вам, что в культуре тоже много "иностранных агентов", которых тоже пора останавливать и вот как… за черту оседлости. Райкиных, Учителей и прочих людей», – цитирует слушателя «Росбалт».

Мединский отказался от комментариев. «Позвольте я промолчу», – ответил он.

Ранее появились сообщения о том, что существует «черный список» людей, присутствие которых нежелательно на Культурном форуме. Однако Мединский назвал такую информацию «анекдотом».