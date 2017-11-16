За пять лет в России стало в два раза меньше курильщиков

За прошедшие пять лет число курильщиков в России сократилось на 40%. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Почти половина россиян – 40% населения – в 2013 году называли себя курильщиками. Сейчас об этой привычке заявляют только 26% жителей России.

Чаще всего курят люди в возрасте от 35 до 59 лет. Среди мужчин курят 42% человек, среди женщин – 13%.

По мнению экспертов, на снижение числа курильщиков повлияли два фактора. Во-первых, в 2013 году в России резко ограничили число мест, где можно курить. Во-вторых, пачка сигарет за последние пять лет подорожала примерно вдвое.

А со следующего года в России изменится внешний вид пачек сигарет. Упаковки с привычным дизайном перестали выпускать 15 ноября.