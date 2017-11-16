Пулково может открыть Duty Free в зале выдачи багажа

В зале выдачи багажа аэропорта Пулково могут появиться магазины беспошлинной торговли Duty Free. Об этом в четверг, 16 ноября, «Санкт-Петербург.ру» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Рассматриваем такую возможность, заинтересованы в появлении соответствующей инфраструктуры в аэропорту и прорабатываем вопрос», – рассказали в Пулково.

Ранее о планах открыть Duty Free в зонах выдачи багажа рассказал крупнейший российский аэропорт Шереметьево, передают «Известия». Там магазины откроются перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

Ожидается, что благодаря новым магазинам продажи Duty Free в Шереметьево вырастут более чем на 20%.