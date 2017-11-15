Эрмитаж примет участие в Венецианской биеннале в 2019 году. Об этом рассказал ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский, передает «Собака.ru».

«Мы рады объявить, что партнером национального павильона в 2019 году будет главный российский музей — Государственный Эрмитаж», — сказал Михайловский.

Партнерство заключается в том, что Эрмитаж выставит в русском павильоне биеннале свои музейные коллекции. Михайловский уже встречался с директором музея Михаилом Пиотровским, они обсуждали возможную тему выставки в 2019 году.