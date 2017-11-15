В Петербурге через VR-очки покажут уникальную коллекцию монет

В рамках Петербургского международного культурного форума Музей нумизматического клуба с 16 по 18 ноября покажет уникальную коллекцию монет. Выставка пройдет в Этнографическом музее.

Музей предоставит своим гостям очки виртуальной реальности, с помощью которых можно посмотреть экспозицию и три мини-фильма о династии Романовых – «София», «Петр I» и «Елизавета».

Для посетителей выставки также организуют инфокиоски, которые расскажут о коллекциях музея по четырем направлениям – Российская империя, Древняя Греция, Древний Рим и Западноевропейские талеры.

Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 19 ноября. «Санкт-Петербург.ру» выбрал из обширной программы мероприятия, которые нужно обязательно посетить.