На Петроградской стороне стерли велодоржку

На Петроградской стороне уничтожили нанесенную разметку велодорожки. Об этом сообщили в ГАТИ.

Разметку, которую нанесли в августе, стерли на Петроградской улице во время ремонта дорожного покрытия. Также в этом участке нарушили схему организации дорожного движения и не организовали безопасных проход пешеходов, отметили в ГАТИ.

Ранее дорожку для велосипедов укоротили на проспекте Луначарского. Сначала на ней поставили ларьки с шавермой и овощами, а потом дорожку закрасили «для безопасности велосипедистов».

Тем временем Центр управления парковками, который занимается велосипедной инфраструктурой в городе, решил провести опрос, чтобы узнать мнение петербуржцев о новых городских велодорожках.