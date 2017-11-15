В Петербурге стало больше многодетных семей

В Петербурге увеличилось число многодетных семей. Об этом рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«За год количество многодетных семей увеличилось почти на две тысячи. На сегодняшний день в городе 36636 многодетных семей», – цитирует Ржаненкова «Интерфакс».

За последний год число многодетных семей в Петербурге выросло на 6%, а за десять лет – на треть. Более 10,1 тыс. детей проживают под опекой, попечительством или в приемных семьях.