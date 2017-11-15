Картина дня: футбольный матч Испанией и Россией и крушение самолета в Хабаровском крае

Самой популярной темой у петербургских СМИ стал дружеский матч между сборными по футболу России и Испании. Раньше всех об этом написали «Фонтанка» (23:45), «Мой район» (00:00) и «78.ru» (00:00).

Команды сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 3:3.

Первый мяч в российские ворота забили уже на девятой минуте матча – это сделал Жорди Альба. Затем два мяча забил Серхио Рамос (35 и 53 минуты). Испанцам ответили Федор Солов (41 и 70 минута) и Алексей Миранчук (51 минута).

Матч прошел на стадионе «Санкт-Петербург». Из-за него продлили время работы общественного транспорта, а также перекрыли часть улиц в городе.

ие самолета в Хабаровском крае. Первым о пропаже лайнера сообщил «Пятый канал» (07:10). Спустя 15 минут он сообщил о крушении самолета и гибели шести человек. Затем об этом сообщила «Фонтанка» (07:45) и «Деловой Петербург» (08:45).

На борту небольшого пассажирского самолета находились семь человек. Среди них выжил только ребенок, которому 2,5 года. По информации МЧС, это девочка 2014 года рождения. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Также много внимания петербургские СМИ уделили тому, что депутаты ЗакСа одобрили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Первыми об этом рассказали «Закс.ру» (12:00), «Фонтанка» (12:20) и «78.ru» (12:35).

Согласно предложению, увольнять с такой формулировкой смогут те, кто этих чиновников и назначал. Ранее юридическая возможность увольнения по утрате доверия отсутствовала. Госслужащих могут снять с должности в случаях, предусмотренных законом «О противодействии коррупции».

Самыми оперативными за прошедшие сутки стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».