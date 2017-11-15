Петербуржцы смогут оценить качество городских велодорожек

Жители Петербурга смогут выразить свое мнение о велодорожках, которые появились в городе в уходящем году. Соответствующий опрос проводит Центр управления парковками (ЦУП), который занимается обустройством инфраструктуры для велосипедов.

Петербуржцы смогут оценить влияние велосипедных маршрутов на дорожную обстановку, высказать свое отношение ко всему проекту, а также к качеству уже существующих велодорожек. Опрос пройдет с 15 до 26 ноября.

Пройти его можно здесь.

Ранее в Петербурге закрасили велодорожку из-за того, что на ней разместились ларьки с овощами и шавермой. В скором времени там должны появиться знаки, которые будут сообщать об окончании веломаршрута. При этом торговые точки остались.

Кроме того, водители автомобилей нередко паркуются на петербургских велодорожках. Это, например, произошло с маршрутом на набережной Фонтанки.

В этом году в Петербурге открыли пять новых велодорожек. Власти обещают к 2019 году сделать еще 18 веломаршрутов в городе, общая протяженность которых составит 4,8 км.