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Павел Дуров в семи мемах: от обнаженки до криминала

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© Фото: Instagram / @durov

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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров не остается без внимания уже много лет. Пользователи сети обсуждают его экстраординарные поступки, неоднозначные заявления, отношения с коллегами и властями. «Санкт-Петербург.ру» вспомнил, что в жизни Павла не оставило равнодушным его зрителей и вдохновило их на создание мемов.

Хвастающийся Дуров

 

Основатель Telegram Павел Дуров выложил в Instagram фотографию, на которой он стоит без верхней одежды. Таким образом он сообщил о задержке с выпуском обновления для мессенджера. В Twitter и других социальных сетях принялись активно шутить над снимком.

Фото: twitter.com/poooovar
 

Дуров конкурирует с Путиным

 

В августе Дуров запустил флешмоб #PutinShirtlessChallenge. Тогда он заявил, что его инстаграму пришлось серьезно поднять ставки из-за «усилившейся конкуренции со стороны фотографий Владимира Путина без рубашки». Дуров призвал присоединиться к флешмобу, но многих заинтересовало только лишь его тело.

Фото: pikabu.ru
 

Дуров_верни_телефон

 

В начале 2017 года автор канала на YouTube Данил Кашин записал эмоциональный монолог, в котором рассказал, что Павел Дуров якобы отобрал у него телефон и выбросил с балкона четвертого этажа торгового центра «Галерея».

Кашин попросил Дурова сделать общее селфи. В ответ основатель Telegram без объяснения выхватил телефон Кашина и выбросил его с четвертого на первый этаж торгового центра. Там неизвестный человек подхватил телефон и убежал с ним. Из этого Кашин сделал вывод, что Дуров очень плохой человек. Сам Дуров ситуацию не комментировал.

Фото: vk.com/crimea_f
 

Дуров сбил гаишника

 

Четыре года назад Дурова заподозрили в том, что он на белом Mercedes сбил сотрудника ДПС. Павел прокомментировал ситуацию: «Кстати, когда переезжаете полицейского, очень важно несколько раз проехать по нему взад и вперед – чтобы вышла вся мякотка».

На тот момент пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин попытался уточнить: «Павел Дуров в комментарии выше имел в виду лежачего полицейского». «Георгий, ну да, к этому моменту они уже обычно лежат», – ответил ему Дуров.

 Фото: pikabu.ru 
 

Telegram vs. Роскомнадзор

 

Роскомнадзор неоднократно призывал Telegram и лично Павла Дурова выполнить требования законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Дуров отказывал, Telegram обещали заблокировать в России.

Меcсенджер также подозревали в лояльном отношении к запрещенной в России группировке «Исламское государство». В ФСБ заявили, что теракт в Петербурге готовили как раз при помощи Telegram.

Дуров в ответ на это выложил коллаж, на котором он изображен в виде шахида. Картинка разлетелась на мемы. Мы помним о могуществе Роскомнадзора, поэтому на всякий случай публикуем другой мем в тему. 

 Фото: vk.com/oldlentach
 

Братья Дуровы и Розенберг

 

Без внимания не остался конфликт бывшего технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга с основателем Telegram Павлом Дуровым и его старшим братом Николаем.

Розенберг, назвавший себя бывшим сотрудником Telegram, рассказал в сети, что он много лет близко общался с Дуровыми, но между ним и братьями произошел конфликт из-за женщины. В ответ Павел Дуров заявил, что Розенберг не работал в Telegram и что он «страдает от психических заболеваний», а его запись является «на 90% шизофазичной».

 Фото: lenta.ru
 

Семь пунктов Павла Дурова

 

Седьмой пункт посвящается семи пунктам Павла Дурова. Он регулярно пишет о чем-то в таком формате – семь причин остаться в России, семь причин, почему он в Россию не вернется, а также про обновления «ВКонтакте», новую систему добавления друзей и так далее. Из одной появился мем «Семь вещей, от которых я отказался». 

Фото: memepedia.ru

 

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