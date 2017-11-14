Навигация в Петербурге завершится в ночь на 16 ноября

В Петербурге в ночь на 16 ноября завершится навигация. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Движение судов прекратится на канале Грибоедова и в Кронверкском проливе, а также по Мойке, Фонтанке, Екатерингофке, Пряжке и Карповке.

К полуночи 16 ноября суда перестанут ходить по Неве, Малой Неве, а также Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке.

В конце октября в Петербурге завершилась круизная навигация. В этом году количество пассажиров и лайнеров, которые принял порт «Морской фасад», стало рекордным.