Велодорожку на Луначарского укоротили из-за ларьков с шавермой

На велодорожке на проспекте Луначарского у Ленинградской областной клинической больнице поставили ларьки и временно сделали короче. Об этом сообщили в Центре управления парковками (ЦУП), передает «Фонтанка».

Ларьки с овощами и шавермой на велодорожке появились недавно. Вскоре перед ними закрасили разметку, которая обозначает трассу для велосипедов.

Это сделано для безопасности велосипедистов, пояснили в ЦУП и пообещали, что в ближайшее время там появятся знаки о том, что веломаршрут окончен. Но это будет временно – пока ЦУП и комитет имущественных отношений не решат, что делать с ларьками.

В октябре новую велодорожку открыли на набережной реки Фонтанки. И петербургские водители превратили ее в несанкционированную парковку.