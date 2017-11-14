Медведев предложил делать загранпаспорта для россиян быстрее

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил сократить время выдачи загранпаспортов. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Госдуму.

Глава правительства предлагает сократить время выдачи заграничных паспортов с четырех до трех месяцев. Это, по мнению властей, «повысит удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче загранпаспортов, а также снизит временные издержки».

Летом этот законопроект разрабатывало министерство внутренних дел.

Оформление загранпаспорта занимает четыре месяца, если подать заявление по месту пребывания. При подаче заявления по месту проживания, документ сделают за один месяц.