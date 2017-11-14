В Симферополе аварийно сел самолет из Петербурга

Вечером в понедельник, 13 ноября, в Симферополе аварийно сел самолет, летевший из Петербурга. О ЧП рассказали очевидцы.

Самолет авиакомпании «Россия» приземлился в Симферополе в 19:40 и «очень резко остановился». Лайнер стоял в течение 15 минут.

«Стюардесса объявила, что по незначительным техническим причинам самолет не может двигаться к месту высадки самостоятельно, поэтому нас повезут на буксире и это займет минут сорок. В итоге тягач тащил нас два часа! Очень медленно, а за нами ехали скорая, полиция и пожарная», – рассказала в соцсетях пассажирка самолета.

Из-за происшествия самолет вернулся в Петербург в 05:25 14 ноября. По расписанию он должен был сесть в «Пулково» в 23:45 13 ноября.