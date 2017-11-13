Блогера осудили на год условно за пост об украинских беженцах

Тверского блогера Анатолия Плешанова осудили за пост в соцсети «ВКонтакте» об украинских беженцах. Решение в понедельник, 13 ноября, вынес Петроградский районный суд Петербурга.

Плешанов в 2014 году опубликовал запись в группе «Конаково. Конаковский район». Блогер раскритиковал меры поддержки украинских беженцев и выразил несогласие с тем, что его налоги идут на такие субсидии.

Плешанова судили по ч.1 ст. 228 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Блогера обвинили в «возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности – к украинцам, а также унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности – в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии».

Молодого человека лишили свободы на один год условно с испытательным сроком в один год. Подсудимый свою вину не признал.

Ранее по аналогичной статье судили блогера Руслана Соколовского, который играл в Pokemon GO во время службы в православном храме. Его приговорили к двум годам и трем месяцам условно. Позже его включили в список террористов и экстремистов.