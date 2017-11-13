Футбольный матч между Россией и Испанией продлит время работы городского транспорта

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Испании продлит время работы городского транспорта Петербурга. Об этом сообщил «Пассажиравтотранс».

Во вторник, 14 ноября, до 03:00 часов ночи продлят работу 23 городских автобусных маршрута: №№ 2, 13, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115А, 123, 127, 137, 145, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 326.

Для зрителей будут работать 80 автобусов-шаттлов. В период c 19:45 до 21:45 будут открыты маршруты S3 (от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»), S4 (от ст.м. «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров»), S6 (от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной улицы). В течение двух часов после окончания матча эти автобусы будут подвозить зрителей к метро.

При этом 14 и 15 ноября в Петербурге введут ограничения движения, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Так, с 17:45 14 ноября до 02:00 15 ноября будет запрещено движение по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Южной дороге, Северной дороге от пер. Бодрова до Южной дороги, Крестовскому пр. от ул. Рюхина до Южной дороги, ул. Савиной.

Въезд на Морской пр. от Петроградской ул. до ул. Рюхина, Яхтенную ул. от ул. Савушкина до Приморского пр. будет запрещен с 17:45 14 ноября до 02:00 15 ноября.

С полуночи 14 ноября до 02:00 15 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на Северной и Южной дорогах, на ул. Савиной, Морской пр. от Петроградской ул. до ул. Рюхина, также на Гребной ул., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., на Крестовском пр. от Петроградской ул. до Южной дороги. Останавливаться запретят на Бодровом пер., Приморском пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул., Яхтенной ул. от Приморского пр. до ул. Савушкина, Беговой ул. от Приморского пр. до ул. Савушкина, пл. Шевченко.

С 23:45 14 ноября до 02:00 15 ноября будет ограничено движение транспортных средств по Приморскому пр. от д. 72 (первый выезд из ТРК «Питерлэнд») до Яхтенной ул., а также по Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского.

В день футбольного матча между сборными России и Испании, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, метрополитен продлит время работы. «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Черная речка» и «Петроградская будут открыты на вход до 01:30 ночи. Все остальные станции будут доступны на выход до 02:00 часов.