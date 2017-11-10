В Петербурге пройдет «кофейная» акция помощи бездомным

В Петербурге в субботу, 11 ноября, пройдет «кофейная» акция помощь бездомным. Ее организует благотворительная организация «Ночлежка».

В акции участвуют 133 петербургских заведения. Они передадут «Ночлежке» деньги с каждой чашки кофе, купленной в этот день.

В некоторых местах можно будет также получить консультации 24 специалистов – психологов, пиарщиков, дизайнеров, генеалогов и других. Стоимость консультации составит от 300 до 2000 рублей.

Ранее «Ночлежка» проводила восемь подобных акций. Благодаря им удалось собрать 1,2 млн рублей.

О том, какие заведения участвуют в акции, можно узнать здесь или здесь.

Также «Ночлежка» собирает 2 млн рублей на новый «Ночной автобус» для раздачи питания. Нынешний, купленный в 2010 году, выходит из строя.