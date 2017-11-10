Собчак выступит на митинге в поддержку Европейского университета

Телеведущая Ксения Собчак выступит на согласованном митинге в защиту Европейского университета. Мероприятие пройдет в субботу, 11 ноября.
Акцию организовывают студенты и преподаватели российских вузов. Митинг пройдет днем на площади Ленина.
Ранее Роспотребнадзор прекратил действие лицензии Европейского университета. Однако новую вузу так и не выдали.
Европейский университет занимал дворец Кушелевых-Безбородко, но из-за нарушений аренды летом учебному заведению пришлось съехать. Вуз должен был переехать на Гагаринскую улицу.