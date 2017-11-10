Выходные в Петербурге начнутся с дождя. Будет облачно, температура ночь составит от одного до трех градусов тепла, днем – от четырех до шести градусов тепла, сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с», - говорится в прогнозе.

Атмосферное давление будет мало меняться ночью. Днем оно понизится.