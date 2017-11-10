Картина дня: обрушение подъезда в Ижевске и эвакуация дома в Петербурге

Самой популярной темой среди петербургских СМИ за последние 24 часа стало обрушение девятиэтажного подъезда одного из домов в Ижевске. Раньше всех о первом погибшем сообщили «Деловой Петербург» (17:10), «Санкт-Петербург.ру» (17:20) и «Пятый канал» (17:50).

Частичное обрушение панельного дома произошло днем 9 ноября. Предполагается, что в одной из квартир случился взрыв бытового газа. В результате погибли шесть человек.

Второй популярной темой стало предложение петербургских депутатов запретить кальянные в жилых домах. Раньше всех об этом написали «ЗакС.ру» (11:40), «Фонтанка» (12:40) и «Деловой Петербург» (12:45).

Законопроект предлагает запретить курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и в зданиях во дворах. За несоблюдение закона предлагают ввести штраф до 50 тыс. рублей. Инициативу комитета по законодательству петербургский парламент рассмотрит на ближайшем заседании.

Много сообщений СМИ уделили эвакуации жилого дома на Тихорецком проспекте из-за звонка о бомбе. Первыми написали «Санкт-Петербург.ру» (13:55), «Фонтанка» (14:00) и «Бумага» (14:10).

Из-за сообщения о том, что в доме находится бомба, спасатели эвакуировали всех жильцов, а также магазин, расположенный на первом этаже здания.

Спустя 1,5 часа оцепление сняли. В парадных и подвалах здания бомбы и других взрывчатых веществ не обнаружили.

Самыми оперативными СМИ за последние 24 часа были «78.ru», «Пятый канал» и «Невские новости».