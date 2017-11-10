В «Пулково» усилили меры безопасности после анонимного сообщения о заминировании.

В петербургском аэропорту «Пулково» усилили меры безопасности из-за анонимного сообщения о заминировании. Его прислали воздушной гавани в пятницу, 10 ноября.
«В связи с поступлением сообщения о нахождении на территории аэровокзального комплекса опасного предмета усилены меры безопасности, проводится проверка», – цитирует управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанка».
«Пулково» не стал объявлять эвакуацию. Посадка и отправление воздушных судов идут в обычном режиме.