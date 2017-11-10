Петербуржцы пожаловались на дым на станции метро «Балтийская». Об этом они сообщили в соцсетях.

«На Балтийской воняет гарью, поезда стоят, все в дыму», – пишут в соцсети «Вконтакте». Пассажиры сообщают, что запах гари чувствуется на станциях «Технологический университет», «Нарвская», «Московские ворота» и «Фрунзенская».

В метрополитене Петербурга заявили, что подземка работает в нормальном режиме.

«Просто наверху что-то горит, а через вентиляционную шахту к нам попадает. У нас все нормально», - цитирует пресс-службу метро «Комсомольская правда».