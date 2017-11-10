На участке Удельного проспекта с 13 ноября закроют движение

На части Удельного проспекта с 13 ноября закроют движение. Об этом сообщили в ГАТИ.

Для движения будет недоступен участок от Костромского до проспекта Энгельса. С 13 по 22 ноября там пройдет ремонт дороги.

Движение транспорта по улице Стасовой от улицы Маршала Тухачевского к дому 2 будет закрыто с 13 ноября по 12 декабря. Там проложат газопровод.

Из-за работ по благоустройству 13-19 ноября будет ограничено движение на Тульской улице от Синопской набережной до улицы Бонч-Бруевича. Из-за обустройства тротуара с 13 ноября по 3 декабря на 17-линии В.О. ограничат движение от Малого до Среднего проспекта.

В Пушкине с 13 по 24 ноября будет полностью закрыта для движения Дворцовая улица между Магазейной и Пушкинской улицами, включая Академический проспект. Там проведут реконструкцию газопровода.