Прокуратура проверит «Петербургский метрополитен» из-за утреннего сбоя на «зеленой» линии

Прокуратура Петербургского метрополитена проверит ГУП «Петербургский метрополитен». Это связано с утренней задержкой поездов на Невско-Василеостровской линии, пояснили в ведомстве.

«Информация в СМИ о задержке движения поездов в метрополитене в связи с неисправностью состава будет проверена и учтена в ходе настоящей проверки. Прокуроры проверят обстоятельства происшедшего, а также данные о причинах неисправности подвижного состава», – сообщили в прокуратуре.

Ранее петербургские СМИ сообщили, что утром 10 ноября на «зеленой» линии между станциями «Пролетарская» и «Обухово» сломался состав. Из-за этого в метро образовалась давка из пассажиров.