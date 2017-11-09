При обрушении дома в Ижевске погиб один человек

При обрушении девятиэтажного подъезда в жилом доме в Ижевске погиб как минимум один человек. Инцидент произошел в четверг, 9 ноября.

Еще двух пострадавших, по данным «Интерфакса», передали медикам. Их состояние – средней тяжести. Спасатели предполагают, что под завалами могут быть еще люди.

Обрушение девятиэтажного подъезда в жилом доме в Ижевске произошло в четверг, 9 ноября. По предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газа. СК возбудил уголовное дело.

Из-за обрушения пострадали 32 квартиры, а также магазины, которые находились на первом этаже здания. Также там располагался детский центр.