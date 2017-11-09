В Невском и Петроградском районах введут дорожные ограничения

В Петербурге введут новые ограничения автомобильного движения. Об этом 9 ноября сообщили в ГАТИ.

Из-за прокладки электрокабеля будет ограничен проезд по проспекту Александровской Фермы у Софийской улицы. Работы запланированы на 11-17 ноября.

С 11 по 19 ноября будет закрыт участок дороги по нечетной стороне от площади Культуры до улиц Бабушкина и Ткачей, а также перекресток от улицы Ткачей до улицы Ольги Берггольц.

Движение по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Ольги Бергголь будет закрыто 13-17 ноября.

Из-за прокладки канализации до 19 ноября будет ограничено движение на Петроградской набережной у дома 30. По этой же причине с 11 по 20 ноября движение будет затруднено на проспекте Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Черкасова.

В Кронштадте на улице Сургина ограничат движение от улицы Карла Маркса до улицы Зосимова. Там с 11 по 28 ноября будут проводить ремонт дорожного покрытия.

Из-за строительства моста через Малую Неву в районе Серного острова будет ограничено движение по Уральской улице от Железноводской до набережной реки Смоленки. Ограничения продлятся с 11 ноября по 30 апреля.