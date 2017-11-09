Из-за разводки Ладожского моста 10 ноября временно перекроют движение на трассе «Кола»

Из-за разводки Ладожского моста в пятницу, 10 ноября, будет временно перекрыто движение на федеральной трассе «Кола». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «РБ-27», «Вайгач» и «РБ-348» с максимальным высотным габаритом 22,5 метра, представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» – пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Накануне в ФКУ Упрдор «Северо-Запад сообщали, что 9 ноября также будет разводка Ладожского моста для прохода судна. Проезд в четверг закрывается дважды - в десять утра и три часа дня.