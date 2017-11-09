Суд арестовал имущество Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Арестовали квартиру, машину и деньги режиссера.

Арест наложен на «находящиеся на счетах денежные средства в размере более 360 тыс. рублей, более €60 тыс. и более $4 тыс., а также на квартиру и автомобиль», пояснили в суде. Также арестовано имущество бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина – более $80 тыс., 5 тыс. евро и изделия из золота.

Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, которые государство выделило «Седьмой студии». Режиссер не признает вину.