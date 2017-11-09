Рейс из Дубая в Петербург задерживается на 12 часов

Рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Петербург задерживается на 12 часов. У авиакомпании «Азур Эир» сломался самолет.

Из России в ОАЭ направили резервный борт. Вылет самолета из Дубая назначен на 11:05 (11:05 по Петербургу). В Петербурге его ожидают в 17:02.

Самолет должен был вылететь накануне в девять часов вечера. Пассажиры уже были в лайнере, когда полет задержали.

«Уже после посадки в Дубае пассажирам пришлось покинуть салон. Все 185 человек, находившихся на борту, разместили в гостинице, предоставили им горячее питание. В аэропорту никто не сидел», - цитирует TourDom.ru представителей «Азур Эир».