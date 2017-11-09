В Петербурге 9 ноября ожидается до шести градусов тепла

Днем 9 ноября в Петербурге ожидается от четырех до шести градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Ночью преимущественно без осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый туман», - говорится в прогнозе.

Ветер юго-западный, его скорость днем составит 4-9 м/с. Утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.