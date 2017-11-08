Президентская библиотека проведет видеоконференцию с бортом МКС

Президентская библиотека проведет видеоконференцию с бортом космической станции. Это произойдет в рамках форума «КосмоСтарт», который пройдет в Петербурге 15-16 ноября.

Участники форума примут участие в панельной дискуссии «60 лет космической эры человечества. Задумаемся о будущем», а также пообщаются с космонавтами Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным, которые находятся на борту МКС. Помимо этого в программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, дискуссии и экскурсии на петербургские предприятия авиационной и ракетно-космической отрасли.

Ранее в Петербурге открылась масштабная выставка с уникальными экспонатами PROКОСМОС. Жители и гости Северной столицы могут посетить ее в пространстве Nautilus на Васильевском острове до 30 ноября.