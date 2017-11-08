«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера

«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами магистра Йоды и Дарта Вейдера. Сервис сообщил об этом 8 ноября.

Актеры, которые озвучивают персонажей «Звездных воин» для российского проката, записали для сервиса более сотни реплик. Так, вместо фразы «Маршрут построен» магистр Йода говорит «Вижу хорошее устремление, о падаван. Совпадает оно с моими мыслями», а Дарт Вейдер – «Темная сторона укажет нам путь». Вместо «Водитель сошёл с маршрута» Йода скажет «Сошли с пути мы, но ещё не поздно одуматься», а Дарт Вейдер – «Звездный разрушитель ушёл с расчетной траектории».

В «Яндекс.Навигаторе» есть два стандартных голоса – Оксана и Дмитрий. Помимо них указания приложения озвучили спортивный комментатор Василий Уткин, режиссер Федор Бондарчук, стендап-комик Гарик Харламов, рэпер Баста и лидер трансформеров-автоботов Оптимус Прайм.