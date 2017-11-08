Вандалы украли деревья с мемориала жертвам катастрофы над Синаем

С мемориала «Сад памяти», установленного в память о жертвах крушения самолета А321 над Синаем, украли деревья. Об этом рассказала автор мемориала Светлана Данилова.

— На мемориале происходит варварское расхищение посадочного материала, который был предусмотрен проектом. Украдено уже несколько карликовых сосен и крупных елей. Каждая ель порядка двух метров высотой — это как раз елочки, которые высажены в «Роще памяти» при участии родственников жертв авиакатастрофы, и они символизируют погибших детей. Ужасно, что даже это не остановило «деятелей», - цитирует Данилову «78.ru».

Инициативная группа и родственники погибших обратились в администрацию Всеволожского района Ленобласти. При этом сам мемориал не охраняется, системы видеонаблюдения там нет.

«Сад памяти» открыли 31 октября на Румболовской горе во Всеволожске. Художественная подсветка мемориала позволит видеть его в темное время суток с Дороги жизни.

Теракт над Синаем произошел два года назад. Тогда взыв на борту самолета Airbus А321 унес жизни 224 человек.