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Картина дня: Ленин, «Аврора» и перехватывающие парковки

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Из-за порчи памятника Ленина в Красном Селе возбудили уголовное дело, а возле станций «Рыбацкое» и «Купчино» в 2018 году построят перехватывающие парковки.

Самой популярной темой уходящего дня стала история с памятником Ленину, которого вандалы облили краской. Среди петербургских СМИ первыми об этом сообщили «Мой район» (09:10), «Бумага» (09:35) и «Невские новости» (09:40). Историю не обошли и федеральные журналисты (ТАСС, РИА «Новости» и другие).

Инцидент произошел в Красном Селе. Памятник Ленина облили красной краской, а на груди «вождя» написали «По факту порчи памятника возбудили уголовное дело.

Второй по популярности стала новость о строительстве трех перехватывающих парковок. Накануне об этом написали «Водитель Петербурга» (18:15), «Мой район» (19:05) и «78.ru» (19:15).

Парковки появятся в 2018 году у станций метро «Рыбацкое» и «Купчино». Они расположатся на Витебском проспекте, Балканской площади и Тепловозной улице. 

Еще одной популярной темой за прошедшие 24 часа стал юбилей Октябрьской революции. «Аргументы и факты» отметили, что в этот день установилась сухая и солнечная погода (12:20), а «Невские новости» (13:15) и «Бумага» (15:00) рассказали о гвоздиках, которые возложили к крейсеру «Авроре».

Накануне к месту последней стоянки корабля возложили более семи тысяч гвоздик. Акцию организовали сталинисты Петербурга, которые закупили цветы на средства, которые поступили в ходе добровольного сбора. Сталинистам пожертвовали 211 тыс. рублей. При этом охрану крейсера усилили из-за возможного штурма. 

Самыми оперативными СМИ за прошедшие сутки, по данным «Монитора», стали «78.ru», «Пятый канал» и «Невские новости».

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