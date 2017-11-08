Шнуров пожаловался на новый iPhone

Лидер группировки «Ленинград» пожаловался на новый iPhone. Соответствующую запись он сделал в Instagram.

По словам музыканта, «из-за идиотского стремления быть на острие прогресса», он столкнулся с трудностями при изучении iPhone Х. Шнурову было сложно разобраться с новым смартфоном.

«Тыкал в кнопочки, вводил пароли, скачивал и закачивал, и всё ради только того, чтобы фоточки были чуть лучше. Но за то, теперь то в тренде», – написал музыкант (орфография авторская).

Продажи юбилейного, десятого, iPhone стартовали в России 3 ноября. Перед продажами у магазинов образовывались длинные очереди, места в которых в Петербурге продавали за 5-15 тыс. рублей.