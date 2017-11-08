В Петербурге ограничат движение на Крестовском острове

В Петербурге с 10 ноября ограничат движение на Крестовском острове. Это связано с ремонтом дорог, пояснили в ГАТИ.

Движение будет закрыто на Петроградской улице от Константиновского проспекта к Эсперовой улице. Там нельзя будет проехать с 10 до 24 ноября.

На перекрестке проспекта Динамо и Петроградской улицы движение будет ограничено с 10 по 20 ноября. При этом 20 ноября на проспекте Динамо будет закрыт сквозной проезд.

На перекрестке Вязовой и Петроградской улиц движение ограничат с 12 по 18 ноября. Сквозной проезд по Вязовой улице будет недоступен 18 ноября.

Движение на пересечении Морского проспекта и Петроградской улицы будет ограничено 14-28 ноября. Сквозной проезд по Морскому проспекту закроют на 24 ноября.