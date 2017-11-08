На катке Новой Голландии можно будет послушать dj-сеты в беспроводных наушниках

Гости ледового катка Новой Голландии смогут послушать специальные dj-сеты в беспроводных наушниках. Нововведение связано с соблюдением закона "О тишине".

Большой ледовый каток на Новой Голландии откроется 18 ноября. Он займет более 2 тыс. кв. м. Каток разместится на месте большого газона перед сценой. Он сможет принять до 300 посетителей одновременно. Работать будет ежедневно до 18 марта 2018 года.

Каждую пятницу и субботу с 11 вечера до полуночи будет специальный ночной сеанс в формате silent disco. Такие сеансы будут сопровождаться dj-сетами, которые можно будет послушать во время катания через беспроводные наушники. Таким образом, будет соблюдаться закон "О тишине", а все желающие смогут послушать музыку, не беспокоя жителей соседних домов.

Стоимость билетов в с понедельника по четверг составит 100-250 рублей, с пятницы по воскресенье – от 350 до 450 рублей.

В Петербурге «ночным» считается время с 22:00 до восьми часов утра в будние дни. Если день нерабочий по случаю праздника, то нельзя шуметь и в дневное время с 8:00 до 12:00. За нарушение закона "О тишине" полагается штраф.