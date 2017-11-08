Петербург стал вторым по популярности городом в поисковых запросах «Яндекса». Результаты исследования компания представила 7 ноября.

Про Петербург за последние 12 месяцев (с августа 2016 года по август 2017 года) у «Яндекса» спрашивали более 78 млн раз. Сильнее всего городом интересуются в Калининграде, Твери, Ярославле и Москве. Петербуржцев, в свою очередь, интересуют те же города, но в другом порядке – Москва, Калининград, Ярославль, Тверь.

Больше всего за год пользователей интересовал теракт, произошедший в апреле. Также среди популярных запросов – святая Ксения Петербуржская, дворцы и мосты.

Среди необычных запросов «Яндекс» отмечает «санкт петербург это столица или нет», «санкт петербург это город атлантов», «санкт петербург это колыбель», «санкт петербург это бывший египет» и другие.

Ранее «Яндекс» назвал самые необычные улицы Петербурга. Оказалось, что в городе 548 дорог носят уникальные названия. Например, только здесь есть Бармалеева и Малая Разночинная улица.