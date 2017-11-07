На Дворцовой площади устроили баттл по мотивам романа Чернышевского "Что делать?"

На Дворцовой площади прошла первая часть феминистской баттл-пьесы "Че делать, йоу" по мотивам романа Николая Чернышевского "Что делать?". Ее провели 7 ноября в честь столетия Октябрьской революции.

Пьесу посвятили "забытой революции и утраченной солидарности". Ее участники не только читали рэп, но и растягивали плакаты с лозунгами, а также пели песни. Вторая часть баттла пройдет 11 ноября во дворе арт-центра "Пушкнская, 10".

Ранее из-за возможного штурма крейсера "Аврора" Минобороны усилило охрану корабля. Военный десант должен покинуть "Аврору" после того, как закончится повод ее штурмовать по случаю столетия Октябрьской революции.