Из Петербурга в Белоостров запустили "Ласточки"

Из Петербурга в Белоостров через Сестрорецк начали ездить поезда "Ласточка". РЖД запустили их 7 ноября.
Новые поезда заменят подвижной состав серии ЭД4М. Из-за этого изменится нумерация и периодичность курсирования пригородных поездов. С новым расписанием можно ознакомиться здесь.
Кроме того, в скором времени "Ласточки" могут запустить между Петербургом и Ораниенбаумом. "Предварительные итоги маркетинговых исследований показывают значительный интерес со стороны пассажиров", отметили в "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".