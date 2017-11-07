Картина дня: раненные в Сирии журналисты и избитый перед концертом рэпер Гнойный

Самой популярной темой у петербургских СМИ в день столетия Октябрьской революции стало возвращение российских журналистов и военнослужащих, раненных в Сирии. Первыми об этом сообщили “Фонтанка” (11:30), “Санкт-Петербург.ру” (12:45) и “Пятый канал” (13:50).

Пострадавшие прибыли в Москву. Их доставил медицинский самолет "Скальпель", оборудованный специальными модулями для безопасной перевозки. Журналисты и военнослужащие пострадали в понедельник, 6 ноября, при подрыве террористами управляемого фугаса.

Второй важной темой за последние сутки, по мнению "Монитора", стало избиение рэпера Гнойного. Перед концертом на него напали семеро неизвестных. Однако он не стал отменять мероприятие и выступил в маске.

Сообщать об этом журналисты начали накануне. Первыми стали "Пятый канал" и "78.ru" (18:25), затем об этом сообщили "Невские новости" (19:05). В результате о происшествии рассказали не только петербургские, но и федеральные СМИ.

Происшествие прокомментировал также депутат Госдумы Виталий Милонов. В Twittwer он написал: "Так, Гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов". До этого политик заявлял, что рэперов "стоило бы расстрелять", а потом заявлял, что "погорячился" с таким высказыванием.

Кроме того, большинство петербургских СМИ сообщили о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления сотрудников универсама “Народный”. В конце октября оттуда госпитализировали 32 человек с сальмонеллезной инфекцией. Первыми об этом рассказали "Газета.СПб" (13:30), "Аргументы и факты" (13:50) и "Невские новости" (13:55).

«По предварительным данным, неустановленными лицами из числа работников одной из организаций Петербурга, осуществляющих питание сотрудников универсама были нарушены санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в СК.

Самыми оперативными СМИ за последние сутки стали "78.ru", "Пятый канал" и "Невские новости".