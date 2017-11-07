Прокуратура обнаружила просрочку в одном из магазинов Spar

В супермаркете Spar, принадлежащем компании «ТД "Интерторг"» продавали товар с истекшим сроком годности. Об этом 7 ноября сообщила прокуратура Петербурга.

Ведомство провело проверку магазина на улице Пролетарской. Оказалось, что в магазине продавали некачественный и просроченный товар. В овощном отделе бвл неисправный термометр. А журналы бракеража всех выпускаемых продуктов предоставлены не были.

На производстве готовой продукции пищевые продукты хранились на полу. В холодильной камере отсутствовал контроль температуры, а на полуфабрикатах не было необходимой информации.

В отношении должностных лиц компании внесены представления. Устранение нарушений будет контролировать прокуратура Колпинского района.